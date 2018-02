Prima in campionato poi in coppa: la Uyba all’esame della capolista Imoco

Domenica 4 febbraio torna in campo la Unet E-Work Busto per un impegno importantissimo, il match esterno in casa della capolista Imoco Volley Conegliano. Alle 17, al Pala Verde di Treviso, Stufi e compagne dovranno lottare per riscattare la brutta figura (e brutta sconfitta) rimediata nel derby di Legnano e per guadagnare punti utili a difendere il quarto posto, sempre minacciato da Monza (a -4) e Modena (a -5).

Le ragazze di coach Santarelli arriveranno a loro volta reduci dalla sconfitta – piuttosto inattesa – contro Monza e cercheranno in tutti i modi di riscattarsi e confermare il primo posto, in una stagione che le vede indiscusse protagoniste in Italia e al primo posto nel girone di Champions League.

Marco Mencarelli, tecnico bustocco, dovrebbe partire con il sestetto usuale con unico ballottaggio tra Botezat e Berti al centro; dall’altra parte della rete la UYBA ritroverà invece la ex di turno, la palleggiatrice polacca Wolosz, in diagonale con Nicoletti, al centro Danesi e De Kruijf, in banda Hill e Bricio, libero De Gennaro. Out invece la forte croata Samantha Fabris a causa di una distorsione alla caviglia rimediata nel match contro la Saugella.

Quella del Pala Verde sarà anche un’anteprima della semifinale di Coppa Italia di sabato 17 febbraio, che vedrà nuovamente impegnate le due formazioni, l’una contro l’altra, sul taraflex del PalaDozza di Bologna.

In casa biancorossa Alessia Orro sembra intenzionata a riscattare la pessima prestazione della partita contro la SAB: «Giocare al PalaVerde sarà un grande banco di prova. Vogliamo affrontare la capolista a viso aperto, lottando su ogni pallone; l’annata è fino a qui più che positiva ma da un mese a questa parte abbiamo avuto qualche difficoltà di troppo nel portare a casa i risultati. Ora vogliamo svoltare e dare un senso al nostro grande girone di andata e al nostro campionato: la partita contro Legnano è arrivata in una bruttissima serata, quindi vogliamo tornare in fretta a giocare come sappiamo».

Imoco Conegliano V – Unet E-Work Busto Arsizio Conegliano V.: 2 Bricio, 3 Fiori, 4 Lee, 5 De Kruijf, 6 Cella, 7 Folie, 9 Melandri, 10 De Gennaro (L), 11 Danesi, 14 Wolosz, 15 Hill, 16 Nicoletti, 18 Bechis. All. Santarelli.

Busto A.: 1 Piani, 2 Stufi, 5 Spirito (L), 6 Gennari, 7 Dall’Igna, 8 Orro, 9 Wilhite, 13 Diouf, 14 Bartsch, 15 Berti, 16 Negretti, 17 Chausheva, 18 Botezat. All. Mencarelli.

QUI LEGNANO

L’altra faccia del derby è invece quella di Legnano, che per una sera ha dimenticato i problemi legati a formazione e società e si è presa una grande soddisfazione battendo Busto. La situazione di classifica vede però la Sab Volley al penultimo posto con all’orizzionte un impegno non semplice contro Modena. Si gioca di nuovo al PalaBorsani di Castellanza (domenica, ore 17) e a disposizione di coach Eraldo Buonavita non ci sarà Giada Cecchetto: il libero di origini milanesi ha infatti rescisso il contratto con il club giallonero proprio dopo la gara contro la Unet. Rotazioni dunque ancora più ridotte per le Aquile, alla ricerca di punti salvezza.