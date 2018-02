Il Campione Mondiale di Apnea a Cardano

Il campione di apnea Mike Maric, oggi medico e docente universitario, ospite a Cardano al Campo, invitato dal centro medico polispecialistico Kinesis.

Mike Maric è Campione Mondiale di Apnea 2004 ed oggi Medico e Docente Universitario a Pavia. E’ un allenatore e punto di riferimento per numerosi atleti di nuoto, pallanuoto, scherma, karate, ciclismo e non solo. Autore di numerosi pubblicazioni scientifiche e libri . “La scienza del respiro” – Vallardi è la sua ultima opera. (durante l’evento la vendita del libro sarà a cura della Mondadori di Gallarate). Ha collaborato tra gli altri con Federica Pellegrini, Filippo Magnini, Federico Morlacchi, il team Trek Segafredo di ciclismo.

EVENTO IN KINESIS

SABATO 17 MARZO 2018

4 ORE DI SEMINARIO TEORICO/PRATICO “Gestire lo Stress e la performance tramite la respirazione”

Costo 40 euro

Aperto a tutti, atleti e non …perché lo stress può “colpire” chiunque, perché tutti respiriamo ma ci dimentichiamo di come farlo bene, per gli atleti che vogliono migliorare la loro performance attraverso la respirazione.

KINESIS di A&A S.r.l.

Studio Medico Polispecialistico e di Fisiochinesiterapia

Via Gramsci 37 – 21010 Cardano al Campo (VA)

Tel: 0331/261225

www.fisiokinesis.net

FB: kinesiscardano