I campioni Orlando e Morlacchi all’Educandato 

È stato il campione di nuoto Federico Morlacchi ad aprire, lo scorso mercoledì 31 gennaio, la tre-giorni di approfondimenti che viene offerta agli alunni dell’Educandato di Roggiano all’inizio del 2° quadrimestre, incentrata sulla resilienza, tema dell’anno scolastico, e sintetizzata nel motto “Believe you can!”.

Con la franchezza e la simpatia che lo caratterizzano, Morlacchi ha dialogato con Davide Di Giuseppe, co-autore del libro “Nato per l’acqua” (Lastaria Edizioni), e ha risposto alle numerose domande dei ragazzi, per poi firmare autografi in quantità.

Anche la seconda parte della mattinata di mercoledì ha visto protagonista una sportiva d’eccezione: l’Educandato ha ospitato Nicole Orlando, campionessa di atletica affetta dalla sindrome di Down che, con una carica che lasciato tutti senza fiato, ha lanciato il suo messaggio più importante “Vietato dire non ce la faccio” (motto che è diventato anche il titolo dell’autobiografia edita da Piemme).

Le attività sono proseguite giovedì e venerdì con i laboratori organizzati dai docenti della Scuola secondaria di primo grado: un primo approccio alla lingua latina, giochi di ruolo letterari e giochi matematici, mini-seminari in inglese e tedesco, laboratori di arte e cucina, approfondimenti sulle località che verranno visitate durante le prossime uscite di istruzione, Life Skills Training (attività di prevenzione promossa da Regione Lombardia) e opportunità di recupero in piccoli gruppi di studio guidati dai docenti stessi. Non ultimo, per imparare a respirare e favorire la percezione del proprio corpo, una pratica di yoga condotta da Emiliano Romano.