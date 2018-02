Campo dei Fiori, lavori al sentiero 1 dopo l’incendio

Sono da poco iniziati i lavori di messa in sicurezza del sentiero 1 in vetta al Campo dei Fiori, sentiero che dall’Osservatorio Astronomico conduce al Forte di Orino.

Galleria fotografica lavori parco dei fiori post incendio 4 di 4

I primi due km di percorso erano stati interessati dall’incendio occorso al Campo dei Fiori nel mese di novembre.

Il fuoco che ha raggiunto la vetta ha interessato diversi esemplari di Abete rosso e Larice (circa 50 esemplari) situati lungo il sentiero e che oggi sono irrimediabilmente compromessi.

Al fine di rendere più sicuro il percorso ed evitare ulteriori danni al sentiero (possibile sradicamento delle piante secche o crollo di rami) si è deciso di procedere con un intervento di taglio, sramatura ed esbosco.

L’intervento complessivo si svilupperà in più fasi, come confermato dall’ente Parco Campo dei Fiori.



In un secondo momento, con la ripresa vegetativa, sarà possibile verificare se vi sono anche altre piante che richiedono l’abbattimento, ma soprattutto si interverrà attraverso una ripiantumazione, sostituendo in particolare gli esemplari caratterizzati da buon portamento e un valore paesaggistico e che non da ultimo ombreggiavano il percorso nelle giornate calde d’estate.