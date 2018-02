Canti della tradizione con Roberto Brivo, i Sem Chi Inscì e i Scuraritt

Roberto Brivo, i Sem Chi Inscì e i Scuraritt in scena con uno spettacolo unico, dal titolo “Memorie Popolari”. Il noto cabarettista e gli storici gruppi folcloristici di Laveno Mombello – che ha compiuto vent’anni dalla sua fondazione – e Binago saranno insieme per quattro date; la prima è in programma per sabato 3 marzo al teatro Franciscum.

In scena si troveranno alcune tra le più celebri canzoni della tradizione popolare, alternate a monologhi e canzoni del repertorio dei Gufi, e non solo, eseguite da Brivio con la collaborazione della moglie Grazia Maria Raimondi.

Lo spettacolo verra’ poi replicato ad Olgiate Comasco il 17 marzo, a Chiasso il 24 marzo ed a Gerenzano il 12 maggio. Sarà per noi un grande onore ed una imperdibile occasione per tener vive nelle generazioni più mature e per far conoscere alle nuove generazioni quelle che sono le nostre radici più profonde.