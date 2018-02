Cantieri al Galmarini per un milione di euro

I soldi arrivano, i cantieri avanzano ma i tempi tecnici per la realizzazione dei progetti all’ospedale Galmarini di Tradate sono obbligatoriamente lunghi: « Occorrono 52 settimane per l’ampliamento della sala d’attesa del PS – spiega il direttore dell’asst Sette Laghi Callisto Bravi – e 81 per la ristrutturazione dell’Endoscopia digestiva. Sono tempi necessari che non si possono ridurre».

In tutto, all’ospedale di Tradate arriverà quasi un milione di euro per lavori di ristrutturazione e ammodernamento di macchinari, una cifra che va a completare l’intervento sul presidio oltre 6 milioni di euro. In particolare circa 300.000 sono stanziati per il pronto soccorso, 500.000 per l’endoscopia oltre a 100.000 euro per l’acquisto di nuove apparecchiature, soprattutto di fibroscopi, per l’Urologia, di cui è stato recentemente nominato il nuovo responsabile, il dott. Giuseppe Damiano.

Alcuni interventi hanno già dato risultati come per il reparto di ginecologia e ostetricia ormai in dirittura a cui segue il cantiere per rifare gli ambulatori.

Dal dicembre scorso, è operativa la nuova area della Week surgery collocata al piano terreno del monoblocco mentre al secondo piano c’è la ginecologia che ha anche un nuovo responsabile, è stato infatti nominato alla guida dell’unità operativa il dottor Carlo Bulgheroni arrivato dal Del Ponte.

Dopo l’estate, i lavori edilizi arriveranno al terzo piano dove sarà completamente rifatta la pediatria che, nel frattempo, verrà trasferita in un’altra sede.

Oltre ai cantieri, novità ci sono anche sul fronte del personale: i rinforzi riguardano molti reparti. Entro la primavera dovrebbe arrivare un nuovo medico internista, mentre è in corso la selezione per l’assunzione di due ortopedici. Aperta la selezione anche per un nuovo medico di Pronto Soccorso, un reparto che spesso ha dovuto gestire accessi molto elevati di pazienti con intasamento del reparto.L’ospedale attualmente ha attivi 167 letti dei 222 accreditati.