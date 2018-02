Car sharing elettrico, Pascucci in città per l’inaugurazione

Ci sarà il direttore generale di E-vai Luca Pascucci venerdì prossimo a Maccagno con Pino e Veddasca per l’inaugurazione di un nuovo servizi di car sharing elettrico.

2.0 Just in time è il nome del servizio che doterà il Comune di un veicolo elettrico a disposizione dei servizi municipali che nel weekend potrà trasformarsi in auto turistica a emissioni zero per gli utenti che lo desidereranno.

Ne dà notizia il sindaco del Comune di Maccagno con Pino e Veddasca Fabio Passera nel rinnovare l’invito all’evento che originariamente prevedeva la presenza del presidente di Ferrovie Nord Milano Andrea Gibelli.

L’appuntamento è alle 11.30 al parco pubblico del Comune.