Carabinieri in comune per un’indagine sul sindaco

I carabinieri della Compagnia di Varese hanno effettuato una perquisizione in comune, a Cocquio Trevisago, per acquisire documenti circa un progetto edilizio che sarebbe oggetto di indagine. Sotto la lente degli investigatori, fin dal 2016, è una pratica che riguarda un’abitazione di proprietà della famiglia del primo cittadino, Danilo Centrella, e che è stata oggetto probabilmente di un esposto alla Procura della Repubblica.

I carabinieri hanno prelevato le carte relative a quel progetto. Il sindaco Centrella dichiara: “Si tratta di un sospetto di abuso edilizio su una casa che era di mio padre e che io ho ereditato – afferma – sono fiducioso che verrà dimostrata la mia estraneità a ogni contestazione, ma la vicenda è nota e mi ha già procurato molti attacchi già in campagna elettorale perché secondo alcuni non mi sarei potuto candidare. Io ereditai la casa dopo la morte di mio padre, poi cedetti le quote a mio fratello. C’erano dei lavori su un pergolato e sono stati fati dei ricorsi che sono in itinere. Rispetto il lavoro della magistratura, ma sono sereno”.