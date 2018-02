I carabinieri controllano il territorio e denunciano ladri

Nella giornata di ieri, i Carabinieri della Compagnia di Varese hanno intensificato i controlli sul Comune di Varese con un servizio straordinario di controllo coordinato del territorio, effettuato con l’ausilio delle Squadre Operative di Supporto del 3° Reggimento “Lombardia” di Milano e delle unità cinofile Casatenovo (LC).



Oltre 100 le persone controllate nel corso di mirati e ripetuti interventi nelle aree sensibili della Città di Varese, in particolare in Piazza della Repubblica, in Piazza Monte Grappa, Via Morosini e nelle Piazze antistanti le due Stazioni Ferroviarie, ed altri obiettivi sensibili. Di queste, circa 40 cittadini extracomunitari e 20 persone con pregiudizi di Polizia risultanti dalla Banca dati delle Forze dell’Ordine.

Nel corso del servizio, sono stati deferiti in stato libertà alla Procura della Repubblica di Varese per il reato di furto aggravato:

A.A., classe 1986, operaio del Marocco , poiché previa effrazione placche anti-taccheggio, asportava da negozio abbigliamento “Upim” sito in piazzale Trento, capi vestiario valore complessivo di 30 euro, venendo fermato da personale addetto vigilanza dell’esercizio commerciale.

C.N., classe 1998 disoccupato di Bardello, in quanto previa effrazione placche anti-taccheggio, asportava da supermercato “Carrefour” sito interno centro commerciale “Campo dei fiori” di Gavirate generi alimentari del valore commerciale di 100 euro, venendo riconosciuto e fermato vie limitrofe dai Carabinieri della Stazione di Gavirate.

T.N., classe 1982, disoccupato di Vergiate, in quanto tentava di rubare da un negozio di abbigliamento sportivo del centro commerciale “Belforte” di Varese, CAPI VESTIARIO VALORE commerciale di 90 euro;

per il reato di inottemperanza all’ordine di espulsione:

M.T., classe 1985, cittadino marocchino, disoccupato, già noto alle Forze dell’Ordine, per non aver ottemperato all’Ordine di Espulsione della Questura di Varese.

Numerosi i controlli antidroga effettuato dai Carabinieri della Compagnia di Varese con l’ausilio dell’Unità Cinofila di Casatenovo, che hanno consentito di individuare in piazza della Repubblica e nei Piazzali antistanti le stazioni ferroviarie ben 6 persone, tutti giovani dell’età media di 20 anni, che venivano sorprese in possesso di sostanze stupefacenti del tipo “hashish” e marijuana” per uso personale non terapeutico, poste sotto sequestro.

L’attività di controllo del territorio svolta dai Carabinieri di Varese con l’ausilio delle Squadre Operative di Supporto continuerà nei prossimi giorni in tutti gli obiettivi sensibili della città di Varese e comuni limitrofi, al fine di garantire una maggiore sicurezza reale e percepita dai cittadini.