A Cardano al Campo l’epica si fa buffa con “Urlando Furiosa”

Venerdì 23 febbraio, alle ore 21.00 , nella Sala Consiliare Pertini di Via Verdi n. 2 a Cardano al Campo, la stagione ScenAperta OFF propone lo spettacolo “Urlando Furiosa”: sul palco un buffone poetico e irriverente nato dalla fantasia di Rita Pelusio, attrice e autrice che da anni sperimenta un teatro che sappia essere al contempo comico e civile.

“Cos’è un gesto epico?”, chiese Urlando alla luna. “È un’impresa più grande di te che sai che potrebbe anche finire male ma che decidi ugualmente di compiere”. “Ah”, rispose Urlando, e tornò a dormire.

Lo spettacolo, un “poema etico” che gioca con l’immaginario dell’epica, ci presenta un’eroina al contrario, piena di dubbi, in crisi, perennemente bastonata dalla realtà. Perché – ci si domanda- vale la pena battersi per battaglie considerate perse?

ScenAperta OFF è la stagione teatrale organizzata da CSBNO e ScenAperta Altomilanese Teatri in collaborazione con otto comuni dell’area nord-ovest del milanese (Legnano, Arese, Bresso, Canegrate, Cardano al Campo, Nerviano, Pero, San Vittore Olona). La rassegna quest’anno propone classici rivisitati – da Goldoni a Pirandello fino a Oscar Wilde – e nomi noti del panorama nazionale come Max Pisu e Alessandra Faiella, senza trascurare la drammaturgia contemporanea (Dario Fo e Franca Rame, Eric Assous…) e le compagnie del teatro di ricerca. Il tutto con un’attenzione speciale all’universo femminile (in cartellone anche Arianna Scommegna, Lucia Vasini, Antonella Ferrari, Marina De Juli) illuminato dallo sguardo del teatro che cerca sempre di scorgere la complessità e rifuggire la banalità.

Il successivo appuntamento cardanese della Stagione sarà sabato 7 aprile con “Montagne russe” di Eric Assous, con Rossella Rapisarda e Antonio Rosti, per la regia di Fabrizio Visconti.

INGRESSO intero € 10,00/ ridotto € 6,00 Hanno diritto alla riduzione: Under 25, over 65, abbonati “La grande Prosa 7 spettacoli” del Teatro Città Di Legnano Talisio Tirinnanzi, abbonati Invito a Teatro, gruppi organizzati, possessori della +TECA card / sostenitore CSBNO, abbonati al “Teatro Metropolitano” PACTA dei Teatri Salone via Dini- Milano #quandovuoidovevuoi € 39,00 (acquistabile sempre, valido per tutti gli spettacoli in cartellone)

BIGLIETTERIA Presso la Sala Consiliare Pertini (via Verdi 2, Cardano al Campo): un’ora prima dell’inizio dello spettacolo. Promozioni speciali per i gruppi!

Online su Vivaticket a questo link. Puoi acquistare il tuo ABBONAMENTO OFF #quandovuoidovevuoi nelle serate di spettacolo, su prenotazione scrivendo a info@scenaperta.org | tel. 0331 161 3482 | mobile 329 777 5140