Carnevale 1987, lo strano matrimonio tra Alfasud e 127

Qualche settimana fa un video su Repubblica raccontava dell’impresa realizzata da Roni Gunawan, indonesiano di 71 anni, inventore di un’automobile realizzata con due sezioni anteriori.

Il video, come è possibile immaginare, ha fatto il giro del mondo: sebbene l’auto – nata da due modelli Toyota – sia stata sequestrata dalle autorità, questo nuovo “ibrido” è stato in grado di catturare la curiosità di tanti lettori.

Ma non tutti sanno che un esperimento analogo venne fatto in Valcuvia una trentina d’anni fa durante il Carnevale del 1987.

Non fu, a dire il vero, un esperimento di meccanica per coniare un nuovo modello, piuttosto una trovata goliardica per festeggiare il matrimonio industriale tra Alfa Romeo e Fiat, avvenuto nel 1986.

E allora perché non farlo davvero, questo connubio? Detto, fatto.

Uno speciale team di meccanici composto da Mario Bolognesi, Mario Piccolo, Ezio De Bortolo ha avuto l’idea di unire una Alfasud ed una Fiat 127 mantenendo trazione, ruote sterzanti e motori di entrambe. Quasi come il veicolo indonesiano, anche se con un risultato estetico po’ diverso.

L’auto venne messa in strada nella sfilata sotto gli occhi sbigottiti del pubblico.