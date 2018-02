Torna il doppio appuntamento con il Carnevale Tresiano

Torna il doppio appuntamento del Carnevale Tresiano.

Il Carnevale di Lavena Ponte Tresa si terrà sabato 10 e martedì 13 febbraio.

Sabato 10 febbraio l’appuntamento per tutti è in piazza don Attilio Sangiorgio, dove alle 10 si apre la manifestazione con il fuoco alle caldaie, da parte di Re Guzz e Regina Piota.

Alle 12 si aprono le cucine con trippa, risotto, hamburger e salamini.

L’inaugurazione ufficiale è in programma alle 15 con la consegna delle chiavi della città da parte del sindaco ai regnanti Re Guzz e regina Piota. Seguirà la sfilata del monarca con la sua corte per le vie del reame accompagnata dalle note della banda. Alle 16.30, sempre in piazza Sangiorgio la consegna di un premio a tutte le mascherine.

Alle 20.30 si chiude la giornata con una serata danzante in maschera alla sala polivalente di via Colombo (ingresso adulti 5 euro, bambini fino ai 12 anni gratuito).

Come sempre il Carnevale avrà un seguito il martedì grasso, 13 febbraio.

Alle 11 , in piazza Europa, ancora protagonisti Re Guzz e Regina Piota che apriranno la festa del martedì grasso. Alle 13.30 raduno dei carri a Lavena, in via Zanzi (al Parco Hirshom), che sfileranno poi fino a piazza Europa per la cerimonia di riconsegna delle chiavi della città e l’estrazione della lotteria.

Il Carnevale Tresiano è organizzato in collaborazione con la Proloco e con il patrocinio Del Comune di Lavena Ponte Tresa.

In caso di maltempo la manifestazione sarà annullata.

Qui potete scaricare la locandina con tutti i dettagli del Carnevale Tresiano 2018.