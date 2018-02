Carnevale a Voldomino

Il 17 febbraio si terrà il Carnevale del Decanato di Luino presso la frazione di Voldomino all’oratorio in via Asmara a partire dalle 14.30, con merenda prevista alle 16.30. Tutti i bambini partecipereranno alla festa che coinvolgerà anche le loro famiglie con entusiasmo e una gioia contagiosa.

Il tema sarà il classico ‘C’era una volta’ delle più belle e avvincenti fiabe della nostra infanzia. I ragazzi dell’oratorio sono stati coinvolti direttamente dando spazio alla fantasia e all’ingegno.

Il Carnevale del Decanato 2018 è aperto, però, a tutte le mascherine anche non a tema.In caso di pioggia il tutto si svolgerà all’interno dell’oratorio di via San Pietro,59.