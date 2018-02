Carnevale, business per 3 mila imprese in Lombardia e 25 mila in Italia

Il Carnevale in Lombardia coinvolge oltre 3 mila imprese su 25 mila attive in Italia, il 12% del totale nazionale secondo l’elaborazione della Camera di commercio di Milano, Monza Brianza e Lodi sui dati del registro imprese 2017.

Si tratta di imprese specializzate nel commercio di dolci (352 su 3.389, il 10% italiano), articoli di cartoleria (1.860 su 14.734, 13%) o giocattoli e giochi (466 su 4.615, 10%) oltre alle discoteche, sale da ballo e night-club (410 su 2.759, 15%). Sono imprese che hanno un business giornaliero di circa 5 milioni in Italia, di cui circa un terzo a Milano (oltre 1,5 milioni) e 2 milioni in Lombardia (sui dati di affari presentati dalle imprese negli ultimi anni).

Imprese del Carnevale in Lombardia. Milano è prima in regione con 1.217 imprese attive in settori interessati dalle feste di questi giorni e oltre 600 milioni di euro di ricavi, seguita da Brescia con 319 imprese e circa 25 milioni di ricavi e Bergamo con 303 imprese e 35 milioni di ricavi. Monza Brianza è quarta con 250 imprese e circa 20 milioni di ricavi. Vengono poi Varese (232 imprese) e Pavia (182 imprese). Circa 60 le sedi di impresa attive a Lodi.

Imprese del Carnevale in Italia. È Napoli a spiccare nel 2017 per concentrazione di imprese impegnate nelle feste con 2.237 attività su 25 mila presenti in Italia, pari a un peso del 8,8% sul totale nazionale. Dopo Napoli vengono Roma con 1.946 attività (7,6% italiano), Milano con 1.217 (4,8%), Torino con 825 e Bari con 778. Circa 700 le imprese a Salerno ed oltre 600 a Catania e Palermo. Tra i primi venti territori per concentrazione di imprese a livello nazionale anche Brescia (al diciottesimo posto) e Bergamo (ventesima).