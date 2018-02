Carnevale debutto indoor: mascherine al Palaexbo

Apertura di Carnevale in versione indoor per la città degli amaretti che, per evitare problemi legati al maltempo, ha organizzato la gara di mascherine all’ex bocciodromo di via Piave.

Decine di bimbi mascherati si sono presentati alle 15 per la sfilata. Divisi in categorie in base all’età i piccoli sono saliti sul palco accanto alle maschere saronnesi Re Amaretto e Regina Granella ed hanno sfoggiato i propri abiti da principessa, supereroe ma anche da poliziotto, pompieri e ortolano. Ad essere premiati i primi tre classificati di ogni categoria che si sono aggiudicati un premio educativo mentre per tutti i partecipanti c’è stata una medaglia ricordo.

Prima della ricca merenda c’è stata la cerimonia di apertura ufficiale del carnevale. A fare gli onori di casa, dopo aver fatto la giurata con l’assessore alla Cultura Lucia Castelli, il vicesindaco Pier Angela Vanzulli che ha consegnato la chiave della città a Re Amaretto e Regina Granella.