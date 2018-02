Il Carnevale degli insetti al Parco Lura

Domenica 11 febbraio, alle 15, la Cooperativa Koinè invita tutti i bambini al Centro Biodiversità del Parco Lura giocare e conoscere meglio alcuni insetti che popolano i nostri boschi.

Con materiali riciclati e tanta fantasia i bambini potranno realizzare favolosi travestimenti carnevaleschi e per un giorno diventare qualcun altro, scambiandosi di posto con un abitante del bosco.

La quota di iscrizione è di 7 euro a bambino. I posti sono limitati ed è richiesta la prenotazione. L’iniziativa è adatta per bambini di 6-10 anni.

Il Centro Biodiversità, gestito da Koinè cooperativa sociale, si trova a Lomazzo: accesso da via Brianza, all’imbocco della strada ciclocampestre. Parcheggio in Via Risorgimento 7 a Bregnano.