Carnevale con la bandella e le mascherine

Il piccolo borgo di Marzio si riempie di colori e musica per la tradizionale sfilata di Carnevale.

L’appuntamento è per sabato 10 marzo, alle 14 in piazza Berini, da dove partirà la sfilata delle mascherine che accompagnate dalla bandella gireranno per le vie del paese per raccogliere i salami e divertirsi in allegria.

Alle 20 c’è la possibilità di partecipare ad una serata con cena al ristorante Vittoria di Marzio (24 euro gli adulti, 12 i bambini fino a 12 anni). Prenotazione obbligatoria entro venerdì 9 febbraio, telefonando al numero 0332 727831.

Qui la locandina del Carnevale Marziese