Carnevale, libri e droni a Volandia

Il Carnevale a Volandia è ricco di soprese, soprattutto per i bambini fino agli 11 anni che, presentandosi in maschera sabato 17 febbraio al Parco e Museo del volo, avranno diritto all’ingresso ridotto a 3 euro.

“Cominciate quindi a pensare a quale maschera scegliere per sabato, quando dalle ore 15 Volandia si animerà con il trucca bimbi, i laboratori, i giochi nell’aera baby con tanto di gonfiabili e animazione. Un pomeriggio di divertimento puro cui far seguire una golosa merenda a base di chiacchiere offerte dal pirata!”

Sabato pomeriggio sarà anche l’occasione per conoscere e confrontarsi con Massimo Dominelli, autore del libro “SF-260 la Ferrari dei cieli”, che racconterà in diretta i retroscena e le curiosità del libro. (Si ricorda che l’accesso al Volandia Store è indipendente dall’ingresso al museo, pertanto non è necessario pagare il biglietto d’ingresso per partecipare)

Le iniziative del weekend proseguono anche dopo il Carnevale, tanto che domenica 18 febbraio, nel pomeriggio l’Area Droni sarà la location per una gara a tempo con i mini droni sulla pista indoor curata dai ragazzi di GULLP. I partecipanti saranno suddivisi in due categorie: i ragazzi fra gli 8 e i 15 anni e gli over 15. I migliori cinque tempi di entrambe le categorie verranno premiati con un gadget messo a disposizione dal Volandia Store.