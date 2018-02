Carnevale a misura di famiglie per Saronno

E’ stato un carnevale a misura di famiglia è stato quello che si è concluso oggi pomeriggio con la sfilata dei carri a Saronno. Dopo il successo del concorso di mascherine oggi la kermesse ha fatto vivere il centro storico.

Per la prima volta la sfilata è partita dal parcheggio della piscina di via Miola ha percorso via Roma, corso Italia, via San Giuseppe, via Monti e via Pagani fino a piazza dei Mercanti. Qui il gran finale con la premiazione dei carri più apprezzati (quello di Cappuccetto Rosso, del Circo e della terra del fuoco). Applauditissime le majorette che hanno accompagnato la banda di Gerenzano, presente in maschera come quella di Saronno, e il gruppo circense dell’istituto superiore Ipsia.

A chiudere la giornata di festa la cerimonia di riconsegna delle chiavi della città sul palco con Re Amaretto e Regina Granella il vicesindaco Pier Angela Vanzulli che, assente il sindaco Alessandro Fagioli, ha fatto gli onori di casa dedicando un plauso a tutti i partecipanti e a quanti, dalla Pro loco alle forze dell’ordine, hanno reso possibile la buona riuscita della manifestazione.