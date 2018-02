Carnevale si fa in tre al PalaexBo

Tre appuntamenti in maschera, per tutte le età. E’ ricco e variegato il programma del Carnevale 2018 al PalaexBo, organizzato da Saronno Servizi in collaborazione con il Comune di Saronno e la Proloco.

Si comincia venerdì 16 febbraio, dalle 15 alle 16: lo spazio sarà dedicato ai più piccoli, bambini delle scuole materne ed elementari. Per loro, sfilata di mascherine, premiazione delle maschere più belle e ancora tanto divertimento con la pista per i Quod e il trucca bimbi.

La sera di venerdì 16 febbraio, invece, spazio alle famiglie e ai bambini delle elementari e medie: la possibilità di festeggiare il Carnevale con tutta la famiglia, dalle 20,30 alle 23,30, nella magica atmosfera della pista di ghiaccio, dando libero sfogo alla vostra fantasia, al costo di 4 euro, noleggio pattini compreso.

Sabato 17 febbraio invece, torna l’attesissimo e sempre più modaiolo Dance on Ice: rivolto come sempre ai ragazzi delle scuole superiori, agli universitari e agli adulti, l’edizione speciale di Carnevale aggiungerà il fascino delle maschere al solito mix di musica e magia sul ghiaccio. Dalle 20,30 alle 23,30 luci e Dj-set all’insegna di musica, pattini e divertimento. L’ingresso resta sempre fissato a 5 euro. con il noleggio dei pattini incluso.

Durante tutte le manifestazioni sarà in funzione presso il PalaexBo il bar Toda Joja con menù a prezzi promozionali.