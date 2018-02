Carnevale in pediatria, un giorno di festa anche per i piccoli in ospedale

A Carnevale ogni scherzo vale, anche in ospedale. Bambini ricoverati, ma anche i loro genitori, con l’aiuto dei volontari, si vestono, si truccano, ballano e si divertono.

“Esattamente come se fossero a casa. Perché quando un bambino si ammala, rimane e deve rimanere lo stesso bambino di prima, senza traumi, senza angosce o paura di non farcela. Per questo Il Ponte del Sorriso Onlus organizza ogni giorno tante attività ludiche e di accoglienza, cercando di portare sorrisi, allegria e serenità, nonostante la malattia”.

Nella Pediatria di Varese, da tanti anni, non c’è festa in maschera senza la Famiglia Bosina, che, con Pallina, ha portato ai bambini del Del Ponte giochi, animazione, bolle giganti e dolciumi e quest’anno anche un ospite speciale, l’assessore ai servizi educativi Rossella Dimaggio, che non si è sottratta alle bolle giganti. A Tradate la festa si è svolta in collaborazione con l’Associazione Machetu.

A Busto si è preparato un gioco dell’oca gigante, a Cittiglio uno spettacolo teatrale e una grandiosa caccia al tesoro in reparto e in tutti i reparti sono arrivati i cloun delle associazioni I Colori del Sorriso Onlus e Stringhe Colorate.

Per tutta la settimana i volontari hanno lavorato alacremente per preparare i costumi e le mascherine con carta crespa e stoffa, affinchè nessun bambino ricoverato rimanesse senza vestito. Un tocco di trucco e voilà, tutti pronti per la sfilata, seguita dalla merenda con chiacchere e frittelle. Senza carri, ma con tanta gioia.