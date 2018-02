Carnevale, sabato la sfilata: tutte le info sulla viabilità

È tutto pronto per la grande giornata del Carnevale Bosino quando la città si riempirà di colori, balli e musica in occasione della sfilata dei carri per le vie di Varese. Sabato 17 febbraio sarà infatti il momento clou di una delle feste preferite di grandi e piccini. centinaia di maschere diverse, carri allestiti, scuole, associazioni e gruppi allegorici sfileranno accompagnati dalle danze e dalle coreografie dei trampolieri del Teatro dell’Aleph di Bellusco (MB) al ritmo incalzante delle percussioni.

La sfilata partirà da via Sacco alle 14.30 e si concluderà in Piazza Repubblica con il discorso del Re Bosino e la premiazione dei tre carri più belli e simpatici. Il centro della città sarà animato anche da numerosi banchi gastronomici con panini, patatine, pop-corn e bibite, la tradizionale distribuzione del vin brulè e dello zucchero filato per i bambini.

Intanto in questi giorni prosegue la settimana di festeggiamenti nelle scuole di Varese e con gli eventi organizzati dalla Famiglie Bosina. Domani, giovedì 15 febbraio, l’appuntamento sarà all’insegna della solidarietà. Alle ore 13:45 alcuni rappresentanti della Famiglia Bosina, insieme a Clown Pallina, faranno visita ai ragazzi del Centro Diurno Disabili Anaconda di Via Rainoldi, offrendo una dolce merenda. Alle ore 15.30 sarà la volta dei pazienti del Reparto di Pediatria dell’Ospedale del Ponte di Varese, che verranno intrattenuti da giochi e trucchi del Magico Max. Venerdì 16 febbraio appuntamento con l’imperdibile evento “Viva le mascherine!”. I bambini sono attesi dalle ore 14:00 presso il Collegio dei Filippi di via Brambilla 15 per un pomeriggio di divertimento con musica, balli e merenda, in compagnia di Clown Pallina e Magico Max. Ai tre migliori travestimenti verrà assegnato il premio “Mascherina bosina 2018”.

PERCORSO DELLA SFILATA DEL 17 FEBBRAIO 2018

La sfilata partirà dalla via Sacco alle 14.30 per poi proseguire in via Marcobi, piazza Monte Grappa, via Volta, via Manzoni, piazza Repubblica, via Avegno, via Mazzini, piazza XX Settembre, via Vittorio Veneto, corso Moro, piazza Monte Grappa, corso Matteotti, piazza Carducci, via Broggi, via Veratti, via Marcobi, piazza Monte Grappa, via Volta, via Manzoni e arrivo in piazza Repubblica. Alle ore 16:30 in piazza Repubblica ci sarà il discorso del Re Bosino e la premiazione dei tre carri e dei tre gruppi vincitori.

MODIFICHE ALLA CIRCOLAZIONE:

In occasione della sfilata di carnevale verranno chiuse al traffico sabato 17 febbraio dalle ore 13.30 alle ore 18.00 e comunque per tutta la durata della manifestazione le vie: via Sacco (per tutta la sua lunghezza, dalle ore 12.30 alle ore 20.00), via Marcobi, – piazza Monte Grappa, via Volta, via Manzoni, piazza Repubblica (nel tratto compreso tra via Manzoni e via Spinelli), via Avegno, via Mazzini, piazza XX Settembre (nel tratto compreso tra via Mazzini e via Vittorio Veneto), via V.Veneto, corso Moro, corso Matteotti, piazza Carducci, via Broggi, via Veratti, – via Spinelli.

IN CONSIGLI ALLA VIABILITÀ PER I PRINCIPALI INGRESSI IN DIREZIONE CENTRO CITTADINO:

COMPARTO INGRESSO CITTÀ VIA MAGENTA

DIREZIONE OBBLIGATORIA A DESTRA nella giornata di sabato 17 febbraio 2018 dalle ore 13.30 alle ore 18.00 in VIA MAGENTA, all’intersezione con via Piave, in direzione di quest’ultima, per i veicoli provenienti da largo Flaiano e in VIA SPINELLI all’intersezione con via Magenta, in direzione di quest’ultima (per uscita veicoli da parcheggio sotterraneo Le Corti).

DIREZIONE OBBLIGATORIA A SINISTRA nella giornata di sabato 17 febbraio 2018 dalle ore 13.30 alle ore 18.00 in VIA MEDAGLIE D’ORO all’intersezione con via Magenta, in direzione di quest’ultima.

DIREZIONE OBBLIGATORIA DIRITTO nella giornata di sabato 17 febbraio 2018 dalle ore 13.30 alle ore 18.00 in PIAZZA REPUBBLICA all’intersezione con via Spinelli, in direzione di via San Michele, ad eccezione dei veicoli diretti al parcheggio sotterraneo del Centro Commerciale “Le Corti”. Ingresso sito all’intersezione p.za Repubblica/via Spinelli.

DIREZIONI CONSENTITE DIRITTO E DESTRA nella giornata di sabato 17 febbraio 2018 dalle ore 13.30 alle ore 18.00 in VIA SAN PEDRINO all’intersezione con via Magenta, in direzione di via Piave e Largo Flaiano.

DIVIETO DI TRANSITO nella giornata di sabato 17 febbraio 2018 dalle ore 13.30 alle ore 18.00 in VIA SPINELLI e in VIA MAGENTA all’intersezione con via Piave, in direzione di piazza Repubblica, per i veicoli provenienti da largo Flaiano e da via San Pedrino. In PIAZZA REPUBBLICA all’intersezione con via Spinelli e via Medaglie D’Oro, in direzione di via Manzoni.

COMPARTO INGRESSO CITTÀ VIA METASTASIO

DIREZIONE OBBLIGATORIA A DESTRA nella giornata di sabato 17 febbraio 20178 dalle ore 13.30 alle ore 18.00 in VIALE SANT’ANTONIO all’intersezione con via degli Alpini, in direzione di quest’ultima, ad eccezione dei veicoli diretti al parcheggio ACI/AVT di via Lonati e piazza Ragazzi del ’99 nonché dei residenti del comparto piazza Motta/Lonati/San Francesco d’Assisi/Monte Grappa/ Ragazzi del 99/Carrobbio. In VIA SAN FRANCESCO D’ASSISI all’intersezione con via Bernascone, in direzione di via Carrobbio, in PIAZZA RAGAZZI DEL 99 all’intersezione con piazza Monte Grappa, uscita parcheggio.

DIREZIONE OBBLIGATORIA A SINISTRA nella giornata di sabato 17 febbraio 2018 dalle ore 13.30 alle ore 18.00 in VIA BERNASCONE all’intersezione con piazza Monte Grappa, in direzione di via Carrobbio, per i veicoli provenienti da largo Sogno.

DIVIETO DI TRANSITO nella giornata di sabato 17 febbraio 2018 dalle ore 13.30 alle ore 18.00 in VIA SANT’ANTONIO all’intersezione con via Degli Alpini, in direzione di piazza Motta, ad eccezione dei veicoli diretti al parcheggio ACI/AVT di via Lonati e piazza Ragazzi del ’99 nonché dei residenti del comparto piazza Motta/Lonati/San Francesco d’Assisi/Monte Grappa/ Ragazzi del 99/Carrobbio. In VIA BERNASCONE all’intersezione con via San Francesco D’Assisi in direzione di via Veratti e in PIAZZA MONTE GRAPPA all’intersezione con via Bernascone / via Carrobbio in direzione di via Veratti.

COMPARTO INGRESSO CITTÀ VIE MILANO E MOROSINI

DIREZIONE OBBLIGATORIA A SINISTRA, nella giornata di sabato 17 febbraio 2018 dalle ore 13.30 alle ore 18.00 in VIA MOROSINI all’intersezione con piazza XX Settembre, in direzione di via Orrigoni.

COMPARTO INGRESSO CITTÀ VIE AUGGIARI – CRISPI E SANVITO SILVESTRO

DIREZIONE OBBLIGATORIA A SINISTRA nella giornata di sabato 17 febbraio 2018 dalle ore 13.30 alle ore 18.00 in VIA ROBBIONI all’intersezione con via Battisti, in direzione di quest’ultima.

DIREZIONE OBBLIGATORIA A DESTRA nella giornata di sabato 17 febbraio 2018 dalle ore 13.30 alle ore 18.00 in VIA ROBBIONI all’intersezione con via Del Cairo, in direzione di via Staurenghi, per i veicoli provenienti dalla via Speri della Chiesa. In VIA SANVITO SILVESTRO all’intersezione con via Verdi, in direzione di quest’ultima.

DIREZIONI CONSENTITE DIRITTO E SINISTRA, nella giornata di sabato 17 febbraio 20178 dalle ore 13.30 alle ore 18.00 in VIA ROBBIONI all’intersezione con via Del Cairo, in direzione di via Battisti e via Staurenghi, per i veicoli provenienti dalla via Sacco.

DIVIETO DI TRANSITO nella giornata di sabato 17 febbraio 2018 dalle ore 13.30 alle ore 18.00 in VIA SPERI DELLA CHIESA all’intersezione con via Staurenghi. In VIA DEL CAIRO all’intersezione con via Robbioni, in direzione di via Veratti (tratto compreso tra via Robbioni e via Veratti).

DIREZIONE OBBLIGATORIA DIRITTO nella giornata di sabato 17 febbraio 2018 dalle ore 13.30 alle ore 18.00 in VIA STAURENGHI all’intersezione con via Speri della Chiesa, in direzione di via Verdi e via Sanvito.