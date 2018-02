Il grigio dell’asfalto ha lasciato il posto ai mille colori dei coriandoli e delle stelle filanti per la sfilata di pirati senza scrupoli, 101 dalmata, streghe e stregoni, danzatori di pizzica, suonatori peruviani oltre alle immancabili ballerine brasiliane. Il Carnevale Bosino si conferma una grande festa che per un giorno invade le vie del centro cittadino colorando con maschere, trucchi e migliaia di coriandoli.

I grandi carri tematici sono partiti da via Sacco, di fronte al Comune, per percorrere tra due ali di folla, le vie principali del centro e concludere la sfilata in Piazza Repubblica con il discorso del Re Bosino e la premiazione dei tre carri più belli e simpatici.

Il primo premio come gruppo migliore è stato assegnato al carro della scuola S. Agostino di Casciago ispirato alla Carica dei 101 con un pensiero speciale al piccolo Lorenzo, bimbo che frequenta la prima elementare e non ha potuto essere coi suoi compagni perché sta combattendo la sua dura battaglia contro la leucemia: anche lui ha dato la carica giusta per vincere il premio al Carnevale Bosino.

Il freddo e la minaccia della pioggia non ha fermato grandi e piccini nelle principali città della provincia da Busto Arsizio a Gallarate fino alla Valceresio.