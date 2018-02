Carnevale, vietate bombolette, farina e uova

Non solo un rischio per le persone che partecipano alle iniziative di carnevale, ma anche un problema per il decoro pubblico e la sicurezza stradale.



Così il 7 febbraio scorso il Comune di Luino ha emanato un’ordinanza che ha come obiettivo impedire il lancio di uova, farina e borotalco – i grandi classici delle carnevalate che si spingono un po’ più in là della festa – , ma anche l’uso di bombolette spray di ogni genere, non solo le stelle filanti sintetiche, ma anche le tremende schiume da barba.

Le multe previste vanno da 25 a 250 euro e più, nel caso in cui il comportamento venga reiterato.

La polizia locale inoltre intraprenderà “le azioni necessarie per riottenere il risarcimento del danno e delle spese sostenute per rimettere in pristino luoghi direttamente o tramite società da loro individuate, se ritenuto proporre querela nei confronti sei soggetti che abbiano provocato danneggiamenti al patrimonio comunale”. E “all’atto della contestazione i trasgressori sono tenuti a cessare immediatamente il comportamento in violazione della presente ordinanza e, se possibile, sono tenuti a rimuovere con immediatezza la causa dell’illecito ed a rimettere in pristino i luoghi”: chi lascia in disordine, quindi, dovrà rimettere tutto a posto.

La polizia locale di Luino, inoltre ha dato il nulla osta per la manifestazione di carnevale in programma per il prossimo 17 febbraio, sabato, per il corteo che si terrà a partire circa delle 15.45 da Piazza Risorgimento in direzione via XV Agosto, via Vittorio Veneto, va XXV Aprile, piazza Risorgimento, Parco Ferrini.

Non sono autorizzati veicoli adibiti a trasporto bambini e/o cose.