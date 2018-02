Caro-tombe, il sindaco pensa a facilitare le riesumazioni

Quel brutto pasticcio dell’aumento delle tariffe per le tombe nei cimiteri di Busto Arsizio è ancora in cerca di una soluzione definitiva. Ora il sindaco Emanuele Antonelli, che non può più tornare indietro sugli aumenti per chi intende farsi seppellire nei cimiteri cittadini o per chi deve rinnovare la concessione, sta cercando soluzioni per agevolare le riesumazioni.

Dopo aver modificato da 99ennale a 30ennale la concessione da pagare, unica carta possibile da giocare per evitare costi insopportabili per i cittadini, ora sta pensando a facilitazioni per la riesumazione dei resti per i parenti che non hanno più intenzione di rinnovare la concessione. Anche la riesumazione, infatti, era diventata troppo costosa al punto che sarebbe stato meno costoso rinnovare per 30 anni.

La proposta è stata presentata nei giorni alle forze di maggioranza come ulteriore segnale dell’intenzione di venire incontro alle esigenze dei suoi concittadini che hanno mal digerito gli aumenti anche se – come è stato più volte sottolineato – hanno solo riportato Busto Arsizio al livello di altre città di pari dimensioni.

D’altra parte i margini di manovra per far quadrare il bilancio comunale sono poche: congelata l’addizionale Irpef, aumentata nel 2017 la Tari, non rimaneva altro che la leva “cimiteriale”. Il risultato, per il momento, non può soddisfare l’amministrazione comunale in quanto sono molti quelli che non vogliono più rinnovare le concessioni.