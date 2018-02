Caronnese a Como, la Varesina attende il Pavia

Sarà un turno di campionato affascinante per Caronnese e Varesina, ma anche molto pericoloso. La sesta giornata di ritorno vedrà i ragazzi di mister Aldo Monza di scena al “Sinigaglia” di Como, mentre a Venegono Superiore arriverà il Pavia.

COMO – CARONNESE

Sfida d’alta classifica in riva al Lago di Como, dove i lariani ospiteranno la Caronnese. Il Como ha effettuato settimana scorsa il sorpasso al secondo posto proprio ai danni dei rossoblu. Sarà quindi una sfida molto importante anche per la classifica, con la squadra di mister Monza determinata a riprendersi la seconda piazza nonostante il momento poco positivo. Il Como invece è lanciatissimo e ora ha messo nel mirino il Gozzano per puntare alla promozione diretta.

L’osservatorio ha imposto dei provvedimenti per i tifosi della Caronnese che vorranno assistere alla partita a Como:

Su indicazione del Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni sportive sono state impartite le regole relative all’ammissione dei tifosi della Caronnese RESIDENTI NEL COMUNE DI CARONNO PERTUSELLA allo stadio Sinigaglia di Como relativamente alla partita COMO – CARONNESE prevista per domenica 4 febbraio 2018 con inizio gara alle ore 14.30. I residenti nel Comune di Caronno Pertusella interessati ad assistere alla partita dovranno comunicare il proprio nome, cognome, luogo e data di nascita, numero di carta d’identità e residenza entro sabato 3 febbraio alle ore 18 inviando una email a segreteria@caronnese.it indicando la tipologia di biglietto che sarà acquistato direttamente alla biglietteria dello stadio Sinigaglia di Como. La segreteria della S.C. Caronnese presso lo stadio Comunale in Corso della Vittoria 999 a Caronno Pertusella è a disposizione per informazioni venerdì 2 febbraio dalle ore 13.30 alle ore 18 e sabato 3 febbraio dalle ore 9 alle ore 13 (tel. 9659623 – Saverio Granato)

VARESINA – PAVIA

Ha tanta voglia di riscatto la Varesina, che in questo inizio 2018 ha fatto vedere qualche segnale incoraggiante, ma non ha raccolto quanto auspicato. Le Fenici sperano di ritrovare la via della vittoria sul proprio campo domenica, ma il Pavia arriverà a Venegono Superiore con l’intenzione di fare bottino pieno. Nelle prime cinque gare del 2018 i pavesi hanno vinto le prime tre, pareggiato a Olginate e perso l’ultima in casa contro il Como. Un inizio incoraggiante che ha risollevato la posizione in classifica.