Caronnese – Varese e Caravaggio – Pro Patria in diretta

Doppia trasferta per biancorossi e tigrotti: i primi sul campo dei rossoblu, i secondi nella Bergamasca: si gioca a partire dalle 14,30. In campo anche la Varesina contro il Chieri. Per partecipare al nostro live potete scrivere nello spazio commenti o usare gli hashtag #direttavn, #caronnesevarese o #caravaggiopropatria su Twitter e Instagram. Per visualizzare al meglio il live CLICCATE QUI.