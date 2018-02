Caronnese e Varesina, vincere è obbligatorio

Dopo un periodo poco positivo, il calendario del Girone A di Serie D per la settima giornata di ritorno, mette davanti a Caronnese e Varesina due impegni da sfruttare in pieno.

CARONNESE – ARCONATESE

La vetta si sta allontanando e la Caronnese deve tornare a vincere per provare ancora a puntare al primo posto. La squadra di mister Aldo Monza tornerà al “Comunale” di Caronno Pertusella per ospitare l’Arconatese. Inutile dire che ai rossoblu servono obbligatoriamente i tre punti e un altro passo falso potrebbe toglierli definitivamente dalla lotta di vertice.

CASTELLAZZO – VARESINA

Subito una sfida salvezza per l’esordio sulla panchina della Varesina per mister Stefano Bettinelli. L’auspicio della società è quello di invertire la rotta e tornare a fare punti per allontanare la zona playout. Non sarà semplice il compito dell’allenatore ex Varese, ma iniziare con un successo sarebbe un ottimo viatico. Il Castellazzo è ultimo in classifica e desideroso di fare punti, ma le fenici non possono fare regali.