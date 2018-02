Carrozze fredde e ghiaccio alle porte, (un’altra) mattina dura per i pendolari

Non sono di certo i 400 minuti di ritardo toccati dai treni (tutti) a Roma innevata, ma il freddo sta causando disagi significativi anche ai pendolari lombardi.

Sia lunedì che martedì i treni delle linee varesine hanno circolato più o meno in orario, con ritardi limitati e “nella norma”, ma in compenso il freddo ha provocato disagi a bordo.

In molti hanno lamentato la presenza di carrozze non riscaldate, magari utilizzabili in giorni con temperature basse, ma assolutamente insostenibili in questi giorni di grande freddo. Hanno fatto molto parlare, sui social, le immagini di vestiboli d’ingresso del treno 2143 (da Domodossola a Porta Garibaldi, dove arriva alle 7.31) con le porte coperte di ghiaccio. Le segnalazioni di carrozze al gelo però riguardano anche altri treni, tra cui ad esempio il 20307 (in partenza da Luino alle 6.19) che ha viaggiato con una parte del convoglio al freddo.