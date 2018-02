In casa avevano 25 chili di eroina e 50mila euro

La Polizia di Stato ha arrestato due pregiudicati cittadini albanesi 46enni, che erano in possesso di gran quantità di eroina, 25 chili.



Indagando sul canale di approvvigionamento di stupefacenti in Lombardia, gli agenti della Squadra Mobile di Catania, in collaborazione con la Squadra Mobile della Questura di Varese, hanno avviato accurate indagini per individuare un cittadino albanese considerato “hub” dello spaccio di eroina.

I poliziotti della Squadra Mobile di Catania sono stati inviati a Varese per svolgere una preliminare attività investigativa, che ha poi consentito di concentrare le attenzioni su un paese della provincia di Como (al confine con la provincia di Varese), ove è emerso dimorava il cittadino albanese ricercato.

Nel pomeriggio dello scorso 15 febbraio, il personale della Polizia di Stato dei citati uffici investigativi ha predisposto un mirato servizio di osservazione nei pressi di una palazzina al fine di verificarne la presenza. Nel corso dell’attività di polizia gli operatori hanno notato sopraggiungere una Volkswagen Polo con a bordo due uomini: accortisi della presenza degli agenti, i due hanno tentato di eludere il controllo allontanandosi repentinamente dall’abitazione. Prontamente bloccati e identificati per Xifaj Armando e Daci Emir, i due cittadini albanesi hanno ammesso di avere nella loro disponibilità un appartamento al secondo piano dello stabile.

Le circostanze e l’anomala condotta tenuta dai due fermati hanno costretto gli agenti a procedere con una perquisizione all’interno dell’appartamento che ha non solo confermato i sospetti ma ha anche consentito di rinvenire e sequestrare, all’interno di una camera da letto, una borsa in tela plastificata, un borsone da viaggio e una valigetta porta computer in cui erano custodite 33 confezioni in cellophane, sigillate con nastro da imballaggio, che contenevano complessivamente 17 chili e mezzo di eroina.



Gli arrestati, entrambi classe 1971

Nel corso della perquisizione sono stati rinvenuti e sequestrati, altresì, otto sacchetti in plastica contenenti altra eroina, presumibilmente da taglio, dal peso di circa 8Kg, nonché di due bilancini di precisione ed altro materiale per il confezionamento, mentre all’interno di un trolley e sopra un mobile della cucina è stata rinvenuta e sequestrata un’ingente somma di danaro (quasi 50mila euro) suddivisa in mazzette di banconote di vario taglio.

I due sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo eroina e portati in carcere a Como a disposizione dell’Autorità Giudiziaria

Il valore dello stupefacente all’ingrosso ammonta ad oltre 300 mila euro.