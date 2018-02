Casciago, una colorata invasione per le vie del paese

Una colorata invasione per le vie del paese.

Nella mattinata di martedì 13 febbraio, Martedì Grasso, i bambini della scuola materna Angela Dell’Acqua di Casciago, accompagnati dalle insegnanti Veronica, Natalia, Patrizia e Michela hanno portato i loro costumi di carnevale in giro per il paese, con tappa in Comune.

Una passeggiata colorata e divertente per i bambini dell’asilo casciaghese, travestiti da supereori, principesse, cow boy, pirati e animali assortiti.