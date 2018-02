Case più sicure: da domani si possono chiedere i contributi

A partire dal 20 febbraio e fino al 30 aprile sarà possibile accedere al bando per ottenere contributi a fondo perduto per interventi di miglioramento ed implementazione della sicurezza nella abitazioni.

Il Bando è rivolto ai privati residenti del Comune di Vedano Olona che intendono rendere più sicura la propria abitazione. Sono previsti contributi che coprono il 40% della spesa, fino ad un massimo di 500 euro per ciascun nucleo familiare, che raggiunge quota 50% con un massimo di 700 euro per quelle richieste presentate in maniera condivisa dai residenti di una medesima via oppure per coloro che presentino una dichiarazione ISEE inferiore ai 20.000 euro.

Per poter partecipare al bando è necesssario presentare l’apposito modulo di domanda corredato esclusivamente da un preventivo dettagliato degli interventi. Alla chiusura del bando verrà redatta apposita graduatoria sulla base dell’ordine temporale di presentazione delle domande mentre l’effettiva elargizione del contributo avverrà solo una volta presentata opportuna rendicontazione di effettiva realizzazione degli interventi.

«La volontà di investire a tutto campo sul tema della sicurezza ci ha portato a rendere disponibili risorse pari a 15.000 euro per il progetto – dice l’assessore Vincenzo Orlandino – Risorse appunto messe a disposizione e restituite alla comunità per rendere il paese ancor più sicuro e favorire così il miglioramento della qualità di vita urbana. Il bando si accompagna ad una serie di iniziative ed investimenti sul tema della sicurezza che intendiamo ulteriormente rafforzare».

L’obiettivo è quello di sensibilizzare i vedanesi sul tema della sicurezza delle proprie abitazioni: «Il contrasto al fenomeno dei cosiddetti reati predatori parte proprio da un’attenta prevenzione fatta non solo sul territorio ma anche tra le mura domestiche. I malviventi che minacciano la nostra sicurezza troveranno vita ancor più difficile incontrando sul loro cammino case dotate degli opportuni sistemi di allarme, di impianti di videosorveglianza e di sistemi di antieffrazione. Non dimentichiamoci anche di una buona illuminazione soprattutto nelle zone esterne alle nostre abitazioni. La luce scoraggia il ladro e lo rende più vulnerabile. In molti casi con pochi accorgimenti e investimenti modesti si può rendere molto più sicura la propria abitazione e mettersi al riparo da ladri e malintenzionati».