Caso di meningite: la donna non lavorava a contatto con gli studenti

Risponde positivamente alle terapie la donna di 50 anni ricoverata all’ospedale di Legnano per meningite. La donna si era sentita male due giorni fa e le analisi hanno confermato che si tratta di meningite meningococcica di origine batterica.

La notizia che la paziente lavorava in una scuola ha creato un po’ di allarme nelle comunità scolastiche di Busto Arsizio. L’Ats Insubria, però, precisa che la donna era impiegata in un ufficio amministrativo e non aveva contatti con la popolazione studentesca. La profilassi è stata già eseguita a una ventina di persone tra colleghi d’ufficio, famigliari e amici.