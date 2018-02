Cassani: “Via i profughi, dal 31 marzo centinaia rimarranno senza assistenza”

«Esplode la bomba dell’accoglienza, sono orgoglioso che succeda a Varese». Il sindaco di Gallarate Andrea Cassani, reduce dall’incontro con il Prefetto, non nasconde la sua soddisfazione.

Ma cosa è successo? Così Cassani ricostruisce l’incontro con Giorgio Zanzi (e altri cinque sindaci che hanno a che fare con Kb). «Il Prefetto ci ha spiegato che lunedì sono scaduti i termini per prosecuzione accoglienza 2018. KB non ha partecipato, si ritirano anche altre due strutture e una cooperativa, la Farsi Prossimo. Dei 1829 profughi ospitati, dal 31 marzo ce ne saranno 488 non avranno alcun tipo di accoglienza. E non c’è nessuno che ha dato disponibilità ad accoglierli. Prefetto dice che è situazione senza via d’uscita: il rischio è che vengano rispedite tutte a Bresso» (Kb, mercoledì, aveva escluso di sfilarsi dalla gestione).

Cassani, da sindaco leghista, esulta di fronte a questa prospettiva.

«Positivo che esploda questa “bomba” dell’accoglienza, sono orgoglioso della provincia di Varese, che sia tra le prime province in Italia che non vuole avere a che fare con il business dei richiedenti asilo. I paletti sono più stretti, si riducono i margini e c’è anche un timore del cambio di governo, che non garantisca più le stesse condizioni di oggi. Auspichiamo che il 31 marzo queste persone in esubero siano rispedite tutte a Bresso».