C’è un po’ del varesotto nel look delle nuove proposte di Sanremo

Ci sarà un po’ di Varese nel look delle nuove proposte, che saranno protagoniste della seconda serata di Sanremo: tra i primi quattro cantanti in gara nella categoria “Nuove Proposte” c’è anche la dolce Alice Caioli, che è stata affidata alle cure di una giovane hairstylist varesina, Alice Taglionetti.

«Come salone, siamo ormai al settimo anno di esperienza con Sanremo – spiega Ivana Romano, titolare di Scarabeo Acconciature di Arsago Seprio – ma questo è il primo anno in cui partecipa mia figlia Alice. E il suo primo servizio è stato proprio con la sua omonima, Alice Caioli cantante delle nuove proposte. Ed è stato un successo! la seguirà per tutta la settimana».

Alice Taglionetti a Sanremo con la mamma, Ivana Romano

Una gran bella soddisfazione per la giovane stilista varesina: per la cronaca, insieme alla sua “assistita” Alice Caioli (che canterà “Specchi rotti”), questa sera si esibiranno sul palco, come nuove proposte: Lorenzo Baglioni (“Il congiuntivo”), Giulia Casieri (“Come stai”) e Mirkoeilcane (“Stiamo tutti bene”).