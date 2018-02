C’è un nuovo Tigros alle porte di Milano

C’è un nuovo supermercato Tigros in città dedicato al buon cibo e alla sana alimentazione, con tante occasioni imperdibili di convenienza e vantaggi per i clienti: dai 1.500 prodotti in offerta ogni giorno, al servizio al banco nei reparti freschi fino alla spesa online con ritiro direttamente in auto nell’area dedicata del punto vendita.

Il nuovo Tigros di Assago è un supermercato moderno, efficiente, conveniente, attento al benessere, facile da visitare, che si sviluppa su un’area di vendita di 1.500 mq con un comodo parcheggio esterno dotato di posti auto riservati alla ricarica delle auto elettriche.

BENESSERE, CONVENIENZA E SERVIZIO SUPER

Il cibo è la prima medicina del corpo. Da questo concetto è nato il progetto del nuovo punto vendita di Assago: un’ampia scelta tra 1.500 articoli freschi, accuratamente selezionati e preparati nei reparti ortofrutta, panetteria-pasticceria, macelleria, pescheria e gastronomia; oltre 12.000 prodotti confezionati, scelti da TIGROS per garantire un’elevata qualità e sicurezza.

Tutte le corsie, i reparti e le zone di servizio al banco del supermercato sono stati studiati per far crescere la cultura del mangiar sano. Nel reparto ortofrutta, ad esempio, ha grande spazio la stagionalità della frutta e verdura, i prodotti provenienti dall’agricoltura biologica, le informazioni sulle proprietà nutrizionali di ogni articolo e la convenienza con oltre 60 prodotti di frutta e verdura sempre a 1 euro.

L’origine controllata e la sicurezza dei prodotti del reparto macelleria viene garantita dalla presenza di carni di origine italiana e di Scottona con filiera certificata. I prodotti del reparto panetteria-pasticceria sono fatti “in casa” nel laboratorio Tigros di Cassano Magnago con materie prime selezionate e farine di mulini italiani; le torte sono artigianali e preparate ogni giorno dai pasticceri Tigros.

Il pesce, d’acqua dolce o salata, arriva dai migliori mercati ittici; i pescivendoli Tigros preparano ogni giorno elaborati pronti da cuocere, filetti e tartare.

In gastronomia ampia scelta di piatti pronti e pasta della tradizione. Il reparto propone anche oltre 100 tipi di formaggi e 50 salumi selezionati tra le migliori DOP e IGP.

LA SPESA FA BENE E FA RISPARMIARE TEMPO E DENARO

Ma tutto questo non sarebbe davvero super senza due ingredienti fondamentali: la convenienza, che si traduce in risparmio e prezzi sempre bassi e la competenza professionale, al banco e nelle corsie degli addetti.

Per fare risparmiare tempo ai clienti, Tigros propone inoltre il servizio TIGROS DRIVE attivo dal 19 febbraio con una vasta area esterna dedicata al ritiro della spesa online, parcheggi riservati e addetti che consegnano direttamente in auto la spesa nella fascia oraria indicata al momento dell’acquisto, effettuato dal sito internet www.tigros.it: un modo nuovo di fare la spesa, comodo e veloce grazie al quale si possono acquistare anche prodotti freschi e da banco, con le stesse promozioni e vantaggi che si trovano tra gli scaffali del supermercato fisico.

ORARI DI APERTURA DEL TIGROS DI ASSAGO

Dal lunedì alla domenica dalle 8.30 alle 20.00