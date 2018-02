Cede una piattaforma, due giardinieri precipitano per 8 metri

Un volo di 8 metri è stata la conseguenza, per due operai di 32 e 21 anni, del cedimento del braccio periscopico della piattaforma aerea su cui si trovavano per eseguire alcune potature nel cortile di un’azienda di via Fermi al confine con Saronno. E’ l’infortunio sul lavoro avvenuto oggi pomeriggio alle 14,30. (immagine di repertorio)

A dare l’allarme il terzo giardiniere che forniva supporto da terra e che visto l’incidente ha subito chiamato aiuto. Oltre ai dipendenti dell’azienda sono arrivate un’automedica e due ambulanze. Sul posto anche i vigili del fuoco del distaccamento di Saronno. La priorità è stata quella di liberare i due giardinieri e stabilizzarne le condizioni.

Dopo circa un’ora sono stati portati all’ospedale: il 34enne è stato ricoverato a Saronno e fortunatamente le sue condizioni non destano preoccupazioni. Il 21enne è andato al Niguarda la sua situazione è decisamente più grave anche per effetto del trauma cranico riportato nella caduta. I vigili del fuoco, rimasti sul posto fino alle 17, hanno messo in sicurezza, con l’aiuto di un’autogru, la piattaforma che è stata posta sotto sequestro. Sul posto il personale dell’Ast che ha avviato le procedure la verifica del rispetto delle norme per la sicurezza del lavoro e la polizia locale che ha rilevato l’infortunio.