Centinaia di bici sul tetto di un palazzo

Mountain bike e bici da corsa, grazielle e a scatto fisso: ce ne sono di ogni tipo, sul tetto di un edificio in viale Fulvi Testi a Milano.

Stiamo parlando di bici e quello che a tutti gli effetti appare come un deposito abusivo è stato notato dai giorni scorsi dall’alto, da un istruttore di volo.

L’uomo ha fotografato quanto visto ed ha subito allertato la polizia locale di Milano specificando il punto in cui ha scattato le foto.

Gli agenti hanno sequestrato l’area rimuoveranno le biciclette.

Nei prossimi verranno postate le fotografie delle bici ancora utilizzabili sulla apposita pagina Facebook del Nucleo per fare in modo che i proprietari possano riconoscerle e rientrarne in possesso.