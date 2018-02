“Cercasi personale”: a Varese si assume

Il cartello “cercasi personale” riappare su diverse vetrine del centro di Varese.

Un segnale piccolo, ma indicativo di un cambio di clima e di condizione economica. Del resto alcuni giorni fa, dopo la pubblicazione dei dati dell’Inps, i giornali scrivevano: “Aumenta l’occupazione, ma crollano le assunzioni stabili”

È sufficiente fare due passi tra le vie centrali per scoprire che ci sono diverse attività che sono alla ricerca di collaboratori. Sono per lo più gelaterie, bar e negozi. Per quanti fossero interessati ve ne indichiamo alcune.

GELATERIA LA ROMANA

“Entra a far parte del nostro gruppo!!!” Addirittura con tre punti esclamativi. Stanno cercando personale con esperienza e forte motivazione. Per fissare un colloquio va inviata una email allegando un curriculum a romana-varese@gelateriaromana.com oppure compilare il form presente sul sito della gelateria.

GELATERIA GIORIA

Pochi passi e si arriva in piazza Carducci dove anche qui la storica gelateria cerca personale con un cartello sulla propria vetrina. In questo caso occorre presentarsi di persona con un curriculum e una foto. L’annuncio è rivolto ai ragazzi e ragazze tra i 18 e i 29 anni.

CAFFE’ CARDUCCI

Proprio dall’altra parte della piazza si cerca ancora personale per lavoro diurno. Chi fosse interessato può chiamare il numero telefonico 3467533353

PASTICCERIA ZAMBERLETTI

Sulla porta di ingresso dello storico locale varesino, in corso Matteotti, proprio sopra gli orari di apertura e chiusura è affisso un cartello in cui si cerca barista e cameriere con esperienza.

THE FULLSPOT FACTORY

Il negozio in fondo al corso Matteotti, d’angolo con la piazza Carducci cerca un’addetta alle vendite.

NUOVA APERTURA IN VIA CAVALLOTTI

Altro cartello per assunzioni in via Cavallotti dove, di fianco allo storico locale L’uva rara, aprirà una nuova attività.

Insomma, Varese riprende a muoversi con qualche segnale di maggiore fiducia.

ANNUNCIO DI SERVIZIO ALLE AZIENDE

Tutti i locali che volessero segnalare annunci di lavoro o comunicare con le oltre 150mila persone con cui il giornale entra in contatto quotidianamente, possono scrivere a marketing@varesenews.it o lasciare i propri dati su questa pagina.