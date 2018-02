Cerimonia di consegna dei diplomi per i “maturati” del Galileo Ferraris

Sabato 24 febbraio alle ore 10, presso il Salone Estense del Comune di Varese, si svolgerà la cerimonia di consegna dei diplomi agli alunni del Liceo Scientifico Galileo Ferraris, “maturati” lo scorso luglio. Da molti anni non si svolgeva più una consegna ufficiale ma, in occasione dei 75 anni dalla sua istituzione, il Ferraris ha voluto ripristinare questa bella occasione di incontro con gli ex studenti che, dopo gli anni trascorsi nelle aule di Masnago, stanno ora affrontando le prime fatiche degli studi universitari. Durante l’incontro, cui sono invitati anche i genitori dei diplomati, in collaborazione con l’Associazione degli Alumni del Ferraris, interverrà l’astrofisico Luca Perri, vincitore dell’edizione 2015 di Famelab Italia, il talent show internazionale, per giovani ricercatori con il talento della comunicazione, che nella sua relazione affronterà in chiave interattiva e accattivante temi importanti della Fisica come le onde gravitazionali. (nella foto Luca Perri)

Al termine della cerimonia sarà offerto un aperitivo da parte dell’associazione Alumni.

Per partecipare alla cerimonia è necessario registrarsi al link https://goo.gl/forms/ 7eoPMeJyFmZUbsOA3 , compilare il modulo di richiesta allegato e presentarsi con il documento di indentità.

Grazie