Chiasso, tentativo di corruzione sventato dai giocatori

Un tentativo di combine, saltato per il diniego di una delle due squadre coinvolte. È successo in Svizzera, per la precisione in Canton Ticino, a Chiasso.

I giocatori della squadra rossoblù hanno denunciato alla Federazione Svizzera di essere stati contattati da un ex calciatore svizzero che ha proposto loro (di persona in un caso, via sms in un altro) di accomodare il match della “serie B” elvetica che i ticinesi, sesti in classifica, dovranno giocare domenica 11 febbraio contro l’Fc Wil 1900, ultimo.

Il tentativo di corruzione non è andato a buon fine perchè il calciatore del Chiasso, squadra dove giocano il portiere Francesco Russo, varesino doc, e il difensore Orlando Urbano, da anni residente in provincia, e dove il direttore sportivo è Aldo Preite, ex difensore del Varese ai tempi della Serie C, ha subito denunciato il fatto alle autorità competenti, sportive e penali.

Il comunicato sul sito dell’Fc Chiasso

È il direttore generale del Chiasso, Nicola Bignotti, a spiegare l’accaduto a Tuttomercatoweb.com: