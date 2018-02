In chiesa in pausa pranzo: la proposta per la Quaresima

Chiesa aperta in pausa pranzo per la Quaresima.

Il venerdì, tutte le chiese della Comunità Pastorale s. Antonio Abate (Bosto, Brunella e Casbeno) resteranno aperte: sarà presente un confessore e verranno messi a disposizione sussidi di preghiera.

Tutti i mercoledì, invece, nella Basilica di san Vittore verrà celebrata una messa alle 13 per i lavoratori. La chiesa rimarrà aperta in pausa pranzo fino alle 13.30 e poi riaprirà con orario normale dalle 14.30.

Per chi abita nel territorio delle quattro parrocchie del centro di Varese, ma anche per chi ogni giorni ci lavora e studia ci saranno nuove occasioni per soffermarsi in raccoglimento, pregare con la Parola o incontrare un sacerdote.

È questa la proposta che il prevosto di Varese, monsignor Luigi Panighetti, fa ai fedeli della città e non, insieme ai sacerdoti della Comunità Pastorale che guida dal 2015.

«Sono molte le persone che, pur desiderando di venire in chiesa quotidianamente, faticano a districarsi tra studio e lavoro» dice monsignor Panighetti.

È nata così la proposta di una piccola oasi spirituale da cui partire in questo tempo forte dell’anno liturgico che prevede già diverse iniziative.

«Non abbiamo idea dell’affluenza che potrebbe generare, ma siamo convinti di voler offrire un servizio apprezzabile, creare legami nuovi tra annuncio del Vangelo e territorio e possibilità per coloro che lo vivono e lo abitano».