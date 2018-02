Chiuso il passaggio a livello di Via Cavour

Chiuso il passaggio a livello di RFI a Laveno Mombello, in Via Cavour; resterà chiuso fino al 31 luglio per permettere i lavori di adeguamento della linea per il passaggio dei treni merci di Alptransit. Il tratto interessato è quello della lunga galleria tra Laveno e Sangiano.

Si tratta del terzo passaggio a livello presente nel comune, oltre a quello posto di via Labiena e via Varese e quello delle FNM fra via Martiri della Libertà e viale Garibaldi.

