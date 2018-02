“Ciao Roberto, la tua squadra ti abbraccia”

Ci sono affetti che nascono e crescono sul posto di lavoro e che diventano forti e belli perché nutriti dalla stima, dal rispetto e dal condividere i giorni belli e quelli brutti della propria professione.

E’ quello che è successo nella “squadra” di Roberto Sormani, un omone dal sorriso sincero che ieri è mancato per un malore improvviso che non gli ha lasciato scampo.

Ci ha scritto Tina, anche a nome dei suoi colleghi, perché la scomparsa di Roberto li ha lasciati increduli e con un gran dolore: «Ieri abbiamo perso un caro collega di Malpensa, Roberto Sormani, un uomo dolcissimo, affettuoso, coccolone e sempre sorridente. Ci ha lasciato per un malore improvviso e ha spezzato il cuore a tutti noi. Vorremmo ricordarlo con tanto amore e affetto e poterlo salutare augurandogli un dolce riposo colmo d’amore».

Roberto Sormani lavorava a Malpensa, alla Dnata, un’azienda specializzata in pulizie aeree: «Il suo ruolo – dice Tina – era quello di caposquadra. Era bravissimo e stimato da tutti e per tutti aveva un sorriso. Lascia quattro figli che amava tantissimo e una madre anziana e in tutti noi, che eravamo un po’ la sua famiglia allargata, lascia davvero un vuoto enorme. Un uomo d’oro che il 15 maggio avrebbe compiuto 55 anni».

Il funerale di Roberto Sormani si terrà domani, venerdì 2 febbraio, alle 10.30 nella chiesa di Cislago.