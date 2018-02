CiaoComo: «Cronaca e sport le nostre regole»

La foto è una, ma i cuori che battono attorno a Ciaocomo.it sono almeno tre, e sono quelli dei fratelli Alessandro e Lorenzo Canali – gli editori – , e il terzo è quello del direttore, al centro: Marco Romualdi. Abbiamo avuto il piacere, anni fa, di andarli a trovare nella sede di quell’avventura capace di racchiudere una narrazione che ha un nome preciso: multimedialità. Una radio, un sito web e tanta passione per il territorio.

«Si è così, Ciaocomo è stato il primo giornale online della provincia di Como: siamo nati nel 2001, un’ avventura on line nata quando ancora Facebook era da venire. Una scommessa».

È lo stesso direttore Marco Romualdi che spiega. «La redazione è strutturata per raccontare la cronaca del territorio e della provincia, e negli ultimi anni abbiamo puntato lo sguardo su quello che avviene in città con focus importanti sulla vita di Como. Da pochi mesi siamo tornati con la radio e il web a fare le partite del Como Calcio in diretta.

Originariamente siamo nati come radio, che è tuttora presente. Ciaocomo radio nel corso degli anni si è ampliata, implementata, è cresciuta assieme al giornale a cui lavorano, oltre al sottoscritto, anche e un paio di collaboratori. Lorenzo Canali a tempo pieno anche lui, oltre che a fare l’editore e il supervisione alla radio».

Chi sono i vostri lettori? E in che modo venite letti?

«In gran parte veniamo raggiunti da Facebook. C’è il professionista, l’imprenditore, i politici, i tifosi del Como. Lettori molto eterogenei. La gente ci scrive e ci riconosce per strada, con critiche, appunti, richieste. Siamo forti sullo sport perché da quattro anni abbondanti abbiamo tutti i giorni una rubrica in diretta radio e sul web. Diverse società ci chiamano e vogliono venire a raccontarsi. Il nostro è un grande pubblico di sportivi»

Che cosa non deve mai mancare in prima pagina

«La cronaca: ogni notizia di cronaca è un traino straordinario. Paga tantissimo l’immediatezza con cui il fatto viene raccolto, verificato ed elaborato»

Come vi rapportate coi social network? Facebook è un pericolo o un’opportunità?

«Facebook rappresenta una straordinaria opportunità: se usato impropriamente è un pericolo, ma siamo tutti responsabili, siamo grandi e vaccinati. Ho incominciato 30 e più anni fa, ora ne ho 53 e il lavoro negli anni è cambiato profondamente. Ora lavoriamo anche con Twitter e Instagram. Siamo su Youtube»

In che modo il giornale che dirigi si confronta o coinvolge le comunità locali?

«Con le associazioni del territorio e della città abbiamo un rapporto “totale”: viene data possibilità tutti di pubblicare e parlare della loro attività».

Per avere le notizie quanto conta il desk, e quanto la strada?

«Tantissimo conta andare in giro: ma è ogni volta una sfida, visto che siamo in pochi. Quando esco, porto a casa notizie. Stare in strada è importantissimo. la ricetta è: più vai e più fai. Questo, è naturale, compatibilmente con il tempo e le risorse che abbiamo».

Un aneddoto divertente, significativo o curioso della tua vita professionale, e uno della realtà che oggi dirigi

«Sono trent’anni di ricordi, è difficile da mettere a fuoco. Ci sono storie toccanti e profonde. Ma due cose anche recenti mi hanno colpito e posso raccontarvele. La prima riguarda il pianeta sanità con due casi legati a seri problemi di salute che hanno riguardato una bimba e una mamma. Mi hanno chiamato loro espressamente perché volevano raccontare sul web la loro storia: è stato molto toccante, davvero una forte emozione.

L’altra è un fatto curioso e divertente. Nei mesi scorsi, verso Natale, tutta la vecchia amministrazione comunale di Como oramai decaduta dopo le ultime elezioni di giugno mi ha contattato e fatto gli auguri, cosa che non era mai successa. Sempre della giunta precedente, tre assessori hanno fatto un’intervista con me al bar prendendosi un aperitivo: un fatto che mi ha molto stupito e divertito. Un lavoro davanti a uno spritz che ha avuto grande successo».

CIAOCOMO

Testata registrata al Tribunale di Como n. 28/01 dell’8/11/2001.

Nato nel 2001, nel pieno dell’esplosione dell’informazione on-line, il portale ha progressivamente sviluppato e modificato il proprio format adattandosi sempre più alle esigenze della società lariana diventando la principale realtà informativa online aggiornata in tempo reale.

Le ragioni di questa “resistenza” al tempo sono due. La prima è strutturale. La redazione di CIAOCOMO.IT è composta, in prevalenza, dai giornalisti dell’emittente CIAOCOMO RADIO, professionisti capaci, in grado di gestire – proprio come richiesto dal format radiofonico – la notizia al minuto, seguendola e arricchendola nel corso della giornata.

La seconda ragione è qualitativa. A supporto degli aggiornamenti in cronaca la redazione produce una notevole quantità di materiale multimediale per arricchire la notizia, trasmette in diretta video dai luoghi dove nascono le notizie: conferenze stampa, scenari di incidenti e manifestazioni e così via. Per ultimo trasmette in diretta video molti programmi di approfondimento e interviste in onda alla radio con ospiti in studio. Tutto il materiale video infine resta disponibile on-demand nel portale e sul canale YouTube CIAOCOMO.

Questo è un indiscutibile valore aggiunto che rende CIAOCOMO.IT un autorevole quotidiano di informazione locale come confermano non solo il numero di accessi, sempre in crescita, ma anche gli importanti successi ottenuti negli anni a partire dal 2005 quando CIAOCOMO.IT è stato inserito dei 250 siti internet selezionati dal prestigioso motore di ricerca Google per la sezione News. Un primato, fra i quotidiani online aggiornati in tempo reale, davvero straordinario. Negli anni successivi il quotidiano è entrato a far parte di prestigiosi aggregatori, è cofondatore di Lombardianews.it ed è inserito in L43Local.

Punti di forza dell’informazione sono la cronaca nera, giudiziaria e amministrativa seguite in maniera puntuale e costantemente aggiornate; lo sport, soprattutto per quanto riguarda il calcio, il basket, la pallanuoto e altri e la cultura, con una particolare attenzione ad eventi e teatro.

Dal 2001 i visitatori sono stati sempre in costante crescita con oltre 5.000 lettori/utenti unici ogni giorno.

Da gennaio 2001 a dicembre 2016 sono oltre 100.000 gli articoli pubblicati, circa 20 articoli nuovi vanno online ogni giorno sempre con foto e video.

CIAOCOMO RADIO è il risultato dell’attività editoriale iniziata sul territorio nel 1976 con due delle primeradio libere lombarde: Radio Brianza Limite, poi diventata Como Radio City e Radio Studio Vivo rinominata dal 2006 CiaoComo Radio. Siamo testata giornalistica registrata al Tribunale di Como dal 1982 e il nostro punto di forza è una redazione giornalistica che produce autonomamente Giornali Radio locali e GR sportivi che raccontano la città con puntualità, tempestività e continui aggiornamenti. Inoltre realizziamo una serie di appuntamenti e approfondimenti di carattere locale che fanno di noi un autorevole punto di riferimento per l’informazione della provincia e come tale vantiamo una fedeltà di ascolto invidiabile.

Seguitissime anche le interviste, I programmi e le rubriche in video diretta streaming in contemporanea alla trasmissione radiofonica o esterne su avvenimenti di ogni genere in diretta sul quotidiano CIAOCOMO.IT che, insieme alle notizie e oltre alle dirette video-web, offre una panoramica sul palinsesto dell’emittente con la possibilità di riascoltare trasmissioni e rubriche in streaming audio e video on- demand dal nostro canale YouTube-CiaoComo.

Abbiamo inoltre due web radio tematiche: Radio Studio Vivo e StudioVivo Stereo

Le nostre 3 emittenti sono presente su tutti i supporti multimediali e possono essere ascoltate in diretta e on-demand via internet dai siti www.ciaocomo.it, www.radiostudiovivo.com e www.studiovivostereo.com oppure scaricando le App da iTunes Store e Play Store per iPhone, iPad, iPod, tablet e smartphone Android

Tutti i nostri canali sono attivi e seguitissimi anche sui principali social media: Facebook-CiaoComo, Twitter-CiaoComo, Instagram-CiaoComo, YouTube-CiaoComo, Google+-CiaoComo.it e SoundCloud-CiaoComo Facebook-RadioStudioVivo, Twitter-RadioStudioVivo, Instagram-RadioStudioVivo, YouTube-RadioStudioVivo, SoundCloud.RadioStudioVivo e Vimeo-RadioStudioVivo Facebook-StudioVivoStereo e Twitter-StudioVivoStereo

(schede a cura di CiaoComo.it)