Cielo grigio, aspettando la neve

Le previsioni sono visibili già ad occhio nudo: cielo coperto, e in assenza di vento rimarrà così anche per i prossimi giorni.

Ma ciò che farà smorzare in gola agli ottimisti il grido “viva la primavera!” è quella vocina – “tendenza” – in alto a destra nella pagina delle previsioni del Centro Geofisico Prealpino.

Perché è qui che potrebbe nascondersi la sorpresa per questo inverno non ancora finito. Questa sorpresa ha un nome: neve, e arriverà a 800 metri già venerdì in serata e a quote collinari – 300 metri, Varese è 380, per intenderci – per sabato.

PREVISIONI – Mercoledì Su Alpi e Prealpi abbastanza soleggiato con passaggi nuvolosi estesi sulla pianura padana. Asciutto. Temperature stazionarie o in leggero rialzo.

Giovedì molto nuvoloso o coperto con rare schiarite di primo mattino sulle Alpi. Deboli piogge sulla pianura padana che potrebbero raggiungere le Prealpi in serata. Limite neve probabilmente verso 800m, ma localmente più basso su Oltrepo’ e Appennino.

TENDENZA – Venerdì 23 febbraio: probabilmente ancora molto nuvoloso. Possibili rare e deboli piogge. Nevischio a quote collinari.

Sabato 24: molto nuvoloso o coperto con alcune piogge nella notte e al mattino. Possibile neve o pioggia mista a neve fino a basse quote. Clima invernale.