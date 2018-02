Cinquant’anni di corsa: una mostra celebra la Fanfara

Cinquant’anni di corsa e in musica: Lonate Pozzolo celebra la Fanfara dei bersaglieri “Tramonti – Crosta” con una mostra al Monastero di San Michele, lo spazio culturale più in vista in paese.

Giovedì 22 febbraio alle 18.00 la mostra sarà inaugurata dal Prefetto di Varese Giorgio Zanzi.

Tutto il materiale esposto è stato donato dalla fanfara “Tramonti – Crosta”, al termine delle manifestazioni per il suo 50° di costituzione. Si tratta di una sintesi fotografica rappresentativa del percorso cinquantennale nato da una idea di un manipolo di bersaglieri che con passione, coraggio ed ambizione dettero vita ad una allora impensabile realtà: la fanfara dei Bersaglieri “Nino Tramonti – Mario Crosta”.

Il Monastero di San Michele ospita la mostra

Sono istantanee realizzate in occasioni di eventi in luoghi e città di diversi Paesi, durante un continuo instancabile viaggio per il mondo che ha toccato New York (nella foto), il Giappone, i più importanti festival di musica militare.

Gli scatti fotografici in mostra sono i cinquanta più rappresentativi di ogni anno del periodo e sono le immagini della Fanfara quale speciale messaggera e ambasciatrice musicale “che ha permesso di tenere alto nel mondo le nostre tradizioni, il tricolore, il nome dell’Italia e di Lonate Pozzolo”.

Ciò non sarebbe stato possibile senza il contributo di persone che con impegno, hanno accompagnato la “Lonate” in questo mezzo secolo e ancora oggi l’affiancano.