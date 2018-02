Cinque incidenti in un giorno: giornata da dimenticare sulla superstrada di Malpensa

Cinque diversi incidenti in quattro diversi punti con un’unica caratteristica in comune: il traffico in tilt. E’ una giornata da dimenticare quella vissuta sulla superstrada di Malpensa, con diversi incidenti in tratti già noti come problematici.

Il primo alle 12.30 quando nel tratto tra il terminal 2 e il comune di Casorate Sempione un ragazzo di 21 anni ha perso il controllo della sua auto, andando così a sbattere contro le barriere di protezione laterali (nella foto). Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco intervenuti con un’autopompa, hanno messo in sicurezza il veicolo e collaborato con il personale sanitario per soccorrere il giovane.

Un secondo incidente c’è stato poi in pieno orario di punta, alle 17.45. In questo caso sono state coinvolte due auto che si sono scontrate all’altezza di Busto Arsizio in direzione Malpensa causando il ferimento, fortunatamente non grave, di un ragazzo di 26 anni e uno di 28. Meno di un’ora dopo, alle 18.30, un altro incidente ha interessato la carreggiata opposta all’altezza dell’ingresso di Busto Nord. In questo caso i feriti sono stati 4, tutti uomini tra i 40 e i 60 anni.

Intorno alle 20.30 poi un doppio incidente ha mandato completamente in tilt il tratto che si va ad immettere nella A8. Uno ha interessato l’entrata di Busto dove si segnalano almeno 6 veicoli coinvolti e un altro all’entrata di Cardano con 3 veicoli coninvolti. Al momento non si segnalano feriti