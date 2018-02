Cinque incontri e sette autori: arriva la “Primavera letteraria”

L’Assessorato alla cultura di Vedano Olona, in collaborazione con l’associazione culturale “Inchiostro Simpatico” e “Le Curiose”, organizzano un nuovo ciclo di incontri con autori e presentazioni di libri.

La “Primavera Letteraria” prenderà il via sabato 24 febbraio e proseguirà fino al 7 aprile con cinque appuntamenti che si terranno, con inizio alle 17.30 nella Sala consiliare di Villa Aliverti, in piazza San Rocco.

Si inizia sabato 24 febbraio con Sara Creola e Rossana Girotto che presentano “Il pescatore di idee”, un piccolo manuale pensato per adulti che vogliano trasformarsi in filosofi per traghettare i loro piccoli mozzi verso i porti del pensiero e della creatività. L’incontro è dedicato a genitori ed educatori, ma è adatto anche ai bambini a partire dai 7 anni.

Sabato 10 marzo in occasione della Festa della donna, Patrizia Emilitri e C.A.O.S. (Centro Ascolto Operate al Seno) presentano “Donne”.

«Il mondo delle donne è un labirinto e ogni angolo riserva una sorpresa. Ma la vera sorpresa è la donna stessa che di quel labirinto conosce tutte le vie d’uscita – spiega l’autrice – C’è Anna, che deve ricominciare a vivere. Beatrice e l’amore malato. Caterina e un marito da amare. Ci sono tante donne, con le loro storie e ogni donna che le leggerà, potrà aggiungere la sua».

Come dice Adele Patrini, presidente di C.A.O.S, le donne sono energia, creatività e passione. Energia, per i mille ruoli da ricoprire. Creatività, per inventarsi di nuovo, ogni volta che la vita le blocca. Passione, che a volte le accende e a volte le brucia. Il ricavato della vendita del libro sarà devoluto all’associazione C.A.O.S. – Centro Ascolto Operate al Seno.

Appuntamento davvero sfizioso quello di sabato 17 marzo con Candida Livatino, perito grafologo, scrittrice e volto conosciuto della Tv, che presenta il suo libro “Scrivere con il cuore”.

Dalle lettere d’amore ai bigliettini, la magia delle dichiarazioni in punta di penna ha un fascino intramontabile, e Candida Livatino nel spiegherà i segreti. Non mancheranno aneddoti, curiosità e la possibilità di sottoporre la propria scrittura all’analisi di questa esperta dalle grandi doti comunicative.

La rassegna si chiude sabato 7 aprile con una coppia famosa nel mondo dell’editoria. Erica

Arosio e Giorgio Maimone, presentano “Non mi dire chi sei. Il caso Giuditta”, ambientato nella parte iniziale proprio a Vedano Olona. A Milano, nell’estate 1962, in pieno boom economico Greta e Marlon indagano sulla misteriosa scomparsa di una giovane donna di Vedano. Le indagini partono proprio dal paese e sarà molto curioso per i vedanesi essere al centro di un giallo.

Tutti gli incontri sono ad ingresso libero e si concluderanno con un aperitivo per tutti i presenti.