I Cinquestelle: «Il Governo di Luino è in fuga»

Riceviamo e pubblichiamo la nota inviata da “Luino 5 Stelle” riguardo la situazione politica legata alla seclta di tre amministratori, sindaco compreso, a candidarsi per le prossime elezioni

Impegnati, impegnatissimi e disponibilissimi durante il lancio della campagna elettorale luinese. Mille propositi, mille impegni, ma poi, raggiunto l’obbiettivo, seduti sulle poltrone di Palazzo Serbelloni e guardando verso l’alto scorgono una nuova tentazione ancora più golosa.

Ed ecco che tutto l’impegno, tutte le promesse, tutta la passione impiegata nella vecchia campagna elettorale non servono più. Anzi, servono come esperienza per un lavoro ancora più ambizioso, anche a rischio di deludere coloro che li hanno votati sperando di trovare negli stessi una vera passione per Luino.

Invece la giunta si sgiunta. Il Sindaco si candida al Senato, la neoeletta consigliera comunale, delegata al turismo e commercio, Laura Frulli, tutto ‘dun tratto appassionatasi alla politica, e la consigliera Simona Ronchi, si candidano in Regione.

Il M5S da sempre sostiene la logica per la quale, se un politico si candida per il comune, o per la regione, o per il nazionale, ecc., semplicemente per un principio di etica e correttezza, è tenuto a mantenere il ruolo durante il mandato per il quale è stato votato. Vero è che purtroppo le attuali leggi consentono questi balletti politici.

Questi sono, secondo noi, i motivi per i quali gli italiani si disaffezionano alla politica e sono indotti a far coincidere la figura dei protagonisti con quella dei “furbetti” svilendo così un ruolo che, al contrario, dovrebbe essere basato su onestà intellettuale, fiducia e trasparenza, al servizio della società.

Restiamo quindi stupiti e perplessi di tali candidature, dato che resta evidente che gli impegni e la necessaria attenzione che un Primo Cittadino e dei consiglieri devono avere per servire e operare per il bene del proprio comune richiedano energie e risorse tali da non consentire ulteriori attività per incarichi di così alto profilo. Pertanto invitiamo il sindaco e i consiglieri sopra citati a valutare un passo indietro, se non altro rispetto all’attuale posizione nell’amministrazione del comune luinese.

Luino 5 Stelle